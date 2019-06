Manchester City põe Bernardo Silva na Lua

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:32 Facebook

Bernardo Silva voltou a ser "vítima" de uma brincadeira do Manchester City. Desta vez, o clube inglês brincou com as férias do português.

Bernardo Silva é um dos jogadores mais carismáticos do Manchester City e, por isso, uma das "vítimas" preferidas para as brincadeiras do clube inglês. O português, que esta época conquistou a Supertaça inglesa, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Premier League pelos "cityzens", publicou esta terça-feira uma foto das férias nas redes sociais e o clube inglês não perdeu tempo para fazer uma pequena brincadeira, pondo Bernardo Silva em outros locais.

"Onde será que o nosso avançado irá aventurar-se nas próximas férias?", pode ler-se na publicação.

Aproveitando a originalidade do Manchester City, a seleção portuguesa aproveitou para acrescentar um pormenor às "férias" do português: A Taça da Liga das Nações, conquistada pela equipa das quinas frente à Holanda. "Agora estão ainda melhores", escreveu em resposta ao clube inglês.