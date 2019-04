Manchester City regressa à liderança com vitória caseira com o Cardiff

Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City regressou à liderança da Liga inglesa de futebol, ao vencer o Cardiff em casa por 2-0, em jogo da 33.ª jornada, na qual o Chelsea bateu o Brighton (3-0) e ultrapassou o Manchester United.

Sem Bernardo Silva, suplente não utilizado num jogo em que Pep Guardiola fez apenas uma alteração, os "citizens" venceram com golos do belga De Bruyne, logo aos seis minutos e a passe do defesa espanhol Laporte, e do alemão Sané, assistido pelo brasileiro Gabriel Jesus, aos 44.

Com este resultado, os campeões em título voltam ao topo da Premier League, com 80 pontos, mais um do que o Liverpool, quando as duas equipas disputaram já 32 dos 38 jogos do campeonato.

O terceiro lugar é ocupado pelo Tottenham, que venceu de forma confortável o rival londrino Crystal Palace, com o dinamarquês Eriksen em destaque, ao assistir para o primeiro, do sul-coreano Son aos 55, e a fazer o 2-0 final, aos 80.

A equipa de Mauricio Pochettino ocupa o último lugar do pódio com 64 pontos, seguida do Arsenal, quarto com 63, mas menos um jogo disputado, enquanto outra formação de Londres, o Chelsea, também segue a um ponto.

Os "blues" subiram ao quinto lugar, aproveitando a derrota do Manchester United na terça-feira, em casa do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo (2-1), para ultrapassar os "red devils" e aproximarem-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

O francês Giroud abriu o marcador aos 38 minutos, antes de o belga Hazard e Loftus-Cheek brilharem em apenas três minutos: o inglês assistiu o extremo aos 60, com os papéis a inverterem-se aos 63, fixando o 3-0 final.

Os jogos antecipados da 33.ª ronda prendem-se com as meias-finais da Taça de Inglaterra, que opõem o City ao Brighton, no sábado, e o Watford ao Wolverhampton, no domingo, em jogos que se disputam no estádio de Wembley.