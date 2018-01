Manchester City sofre primeira derrota da época na Liga inglesa

Hoje às 21:17 Facebook

O Manchester City sofreu este domingo o primeiro desaire na Liga inglesa e pôs fim a uma série de 30 jogos sem perder, ao cair no terreno do Liverpool, por 4-3, na 23.ª jornada da prova.

A invencibilidade da equipa de Pep Guardiola acabou em Anfield Road, num encontro em que o Liverpool, adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões, esteve perto da goleada, mas acabou por permitir que os citizens reduzissem a diferença nos últimos instantes, com Bernardo Silva a faturar aos 84 minutos.

Oxlade-Chamberlain abriu a contagem, logo aos nove minutos, mas o City igualou perto do intervalo, aos 40, pelo alemão Sané.

Na segunda parte, o brasileiro Firmino, aos 59 minutos, o senegalês Mané, aos 61, e o egípcio Salah, com um chapéu do "meio da rua" ao guarda-redes Ederson (ex-Benfica), aos 68, deixaram o Liverpool perto da goleada, mas Bernardo Silva, que entrou em campo aos 71, e o alemão Gundogan, aos 90+1, impediram uma derrota mais pesada.

Foram 30 jogos, 22 na presente temporada, sem perder na "Premier League", naquele que é o melhor registo de sempre da história do Manchester City na competição. O último desaire tinha acontecido a 05 de abril de 2017, no campo do Chelsea (2-1).

O Arsenal continua assim a deter o recorde de mais jogos sem perder na "Premier League", com 49, entre 2003 e 2004.

Mesmo assim, os citizens continuam com uma confortável vantagem na liderança da prova, embora o Manchester United, segundo classificado, tenha a possibilidade de reduzir a diferença para 12 pontos, caso vença na segunda-feira o Stoke City, em Old Trafford.

Por seu lado, o Liverpool, que vai defrontar o F. C. Porto nos oitavos de final da Champions, igualou provisoriamente Manchester United e Chelsea no segundo posto, com 47 pontos, contra os 62 do City.