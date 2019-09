Manchester City vence em casa do Everton de Marco Silva

Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester City, com Bernardo Silva a entrar apenas na parte final, visitou e venceu este sábado o Everton, do também português Marco Silva, e recolocou-se na perseguição ao líder Liverpool.

Os citizens estão a cinco pontos do rival, uma diferença resultante de um empate (com Tottenham) e uma derrota (com Norwich) dos campeões, em comparação com a campanha 100% vitoriosa do Liverpool.

Este sábado, depois de os reds já terem vencido na visita ao Sheffield United, por 1-0, o City viu-se obrigado a vencer para impedir um distanciamento ainda maior do líder, frente a um Everton que vinha de duas derrotas.

A equipa treinada por Marco Silva somou a terceira derrota consecutiva e a segunda em Goodison Park, num duelo que chegou a empatar, mas em que a qualidade do adversário veio ao de cima, em especial com o argelino Mahrez a dar a reviravolta.

O avançado Gabriel Jesus tinha adiantado o City, num mergulho de cabeça, aos 24, mas antes do intervalo Calvert-Lewin aproveitou uma sobra, para também mergulhar de cabeça para o 1-1, aos 33 minutos.

Foi Mahrez, de livre, que colocou o peso da balança no lado da formação de Manchester, aos 71, e Sterling, aos 84 acentuou a diferença e deu tranquilidade à equipa.

Com vitórias de Liverpool, City e Tottenham, a jornada prossegue no domingo, dia em que o Leicester recebe o Newcastle, enquanto na segunda-feira há jogo grande entre Manchester United e Arsenal, em Old Trafford.