United afastado da Taça da Liga por equipa do segundo escalão

O Manchester United, do português José Mourinho, foi esta quarta-feira eliminado nos quartos de final da Taça da Liga inglesa após cair por 2-1 no terreno do Bristol City, equipa do segundo escalão.

Um golo de Korey Smith, aos 90+3 minutos, ditou o afastamento dos "red devils", que tinham o estatuto de detentor do título, num encontro em que o guarda-redes Joel Pereira foi suplente não utilizado na equipa de Mourinho.

Antes, o Bristol City, atual terceiro classificado do Championship, tinha inaugurado o marcador aos 51 minutos, por Bryan, mas Ibrahimovic refez a igualdade, aos 58.

O avançado sueco, que teve uma longa paragem devido a lesão, foi pela primeira vez titular esta temporada e também marcou o seu primeiro golo.

Igual resultado (2-1) alcançou o Chelsea na receção ao Bournemouth, num encontro que teve igualmente um final 'dramático'.

Em Stamford Bridge, o brasileiro Willian deu vantagem aos 'blues', aos 13 minutos, mas Gosling, aos 90, empatou a partida e relançou os forasteiros na eliminatória.

Quando era esperado que a decisão do encontro seguisse para prolongamento, o espanhol Morata, aos 90+1 minutos, garantiu o triunfo do Chelsea.

O Bristol City e o Chelsea juntam-se nas meias-finais a Arsenal e Manchester City, que já tinha alcançado o apuramento na terça-feira.