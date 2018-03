Manchester United anuncia saída imediata de "Ibra"

Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

É oficial: acabaram-se os dias dourados de Zlatan Ibrahimovic no Manchester United. Os "red devils" anunciaram, nesta quinta-feira, a rescisão contratual com o avançado sueco, com efeitos imediatos.

Ibrahimovic mudou-se do PSG para o Manchester United no arranque da época 2016/17, pouco depois de José Mourinho chegar ao clube.

Na primeira temporada, "Ibra" levava já 46 jogos realizados e 28 golos marcados quando, em abril de 2017, sofreu uma lesão grave no joelho, que levou meio mundo a antecipar-lhe o fim da carreira.

Mas os prognósticos mais pessimistas não se confirmaram: em agosto, o M. United anunciou a renovação de contrato com o sueco, por mais uma época, e, em novembro, "Ibra" voltou a atuar pela equipa de Mourinho, na vitória por 4-1 frente ao Newcastle.

Só que nem tudo foi um mar de rosas. No final de dezembro, o treinador português anunciou que Ibrahimovic se voltou a lesionar no joelho a que foi operado e, desde então, o sueco não mais jogou.

Agora, com a rescisão com o United acertada e oficializada, o sueco, de 36 anos, deverá rumar ao LA Galaxy, da Major League Soccer (EUA).