Manchester United assegura segundo lugar

A equipa treinada por José Mourinho só empatou no terreno do West Ham United (0-0), mas foi o que que bastou para garantir o segundo lugar na Premier League.

Em jogo da antepenúltima jornada, disputado em Londres, nesta noite de quinta-feira, os "red devils" acumularam o sexto empate em 37 jogos e abriram uma vantagem de quatro pontos sobre o terceiro classificado, o Tottenham, que não pode ser anulada na última jornada. O Manchester United está a 19 pontos do campeão, o Manchester City.

O Manchester United fecha o campeonato, no domingo, em casa, com o Watford. O West Ham United acabará a época também a jogar em casa, com o Everton.

O West Bromwich Albion e o Stoke City estão já despromovidos. A terceira equipa a descer será, tudo o indica, o Swansea City. Esta equipa galesa, treinada por Carlos Carvalhal, precisa de um pequeno milagre para ficar na elite do futebol inglês: na última jornada, no domingo, terá de anular três pontos de atraso e nove golos de atraso para o Southampton; ou seja, o Swansea terá de bater o Stoke City por qualquer coisa como 5-0 e aguardar que o Manchester City aplique resultado idêntico em Southampton.