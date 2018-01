Manchester United bate Everton após três empates

Hoje às 19:37 Facebook

O Manchester United venceu esta segunda-feira por 2-0 no reduto do Everton, colocando um ponto final numa série de três empates consecutivos e regressando, provisoriamente, ao segundo lugar da Primeira Liga inglesa.

Golaços do francês Anthony Martial, aos 57 minutos, e de Jesse Lingaard, aos 81, selaram o triunfo do conjunto comandado pelo treinador português José Mourinho.

Depois de três igualdades consecutivas na prova, mais um desaire por 2-1 no reduto do Bristol City para a Taça da Liga inglesa, o United passou a somar 47 pontos, provisoriamente mais dois do que o Chelsea, que joga quarta-feira no reduto do Arsenal.

O conjunto de Mourinho, que segue a 12 pontos do líder Manchester City (recebe terça-feira o Watford, de Marco Silva), manteve-se também três pontos à frente do Liverpool, adversário do F. C. Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os reds, que não perdem na Premier League há 13 jogos (nove vitórias e quatro empates) -- e há 16 em todas as provas -, somaram o terceiro triunfo consecutivo na competição, ao vencerem por 2-1 no reduto do Burnley, graças a um golo nos descontos.

O estónio Ragnar Klavan marcou, aos 90+4 minutos, o tento da vitória dos reds, de cabeça, depois de uma assistência, também de cabeça, do croata Dejan Lovren, na sequência de um livre de Alex Oxlade-Chamberlain.

Já na segunda parte, o senegalês Sadio Mané tinha adiantado, aos 61 minutos, o conjunto do alemão Jürgen Klopp, desfalcado de Salah e Coutinho, mas, aos 87, o islandês Johan Gudmundsson restabeleceu a igualdade.