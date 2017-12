Manchester United deixa fugir vitória em Leicester na última jogada

Ontem às 22:03 Facebook

O Manchester United cedeu, na noite deste sábado, uma igualdade amarga, na visita ao Leicester, em jogo da 19.ª jornada da Premier Legue. Equipa treinada por José Mourinho estava a vencer por 2-1, mas sofreu o empate na última jogada do desafio.

Os "Diabos vermelhos", que estiveram a perder por 1-0, num golo de Vardy, aos 27 minutos, conseguiram depois a reviravolta, com dois golos de Juan Mata (40 e 60 minutos).

A jogar em casa, o Leicester City ficou com a tarefa mais dificultada a três minutos do fim, por expulsão (duplo amarelo) de Daniel Amartey. Ainda assim, no último dos quatro minutos de descontos, Harry Maguire apontou o definitivo 2-2.

Equipa de José Mourinho fica agora a 13 pontos do líder Manchester City, enquanto o Leicester subiu ao oitavo lugar do campeonato inglês.