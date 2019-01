Manchester United e Liverpool vitoriosos

Hoje às 17:21, atualizado às 17:22 Facebook

Red Devils só sabem ganhar desde que José Mourinho deixou o comando. Crystal Palace não impediu festa em Anfield.

Sete jogos, sete vitórias. Eis o registo de Ole Gunnar Solskjaer no comando técnico do Manchester United, que faz corar José Mourinho. A última vítima do bom momento dos "red devils" foi o Brighton, que saiu vergado de Old Trafford com uma derrota, por 2-1. Pgba, "inimigo" número um do treinador português, abriu as hostilidades aos 27 minutos, de penálti. Depois, aos 42, Rashford assinou o 2-0, após passe do português Diogo Dalot. Gross, aos 72, ainda relançou a discussão do resultado, mas este não mais se voltou a alterar.

Mais complicado foi o triunfo do Liverpool na receção aos Crystal Palave, por 4-3. Andros Townsend alimentou uma possível surpresa, aos 34 minutos, mas o líder da "Premier League" rapidamente puxou dos galões e, no início da segunda parte, deu a volta ao jogo. Salah empatou, aos 47 minutos, e deu o mote para Firmino selar a remontada, aos 53. Tomkins voltou a colocar tudo empatado, aos 65, mas Salah voltou a assumir protagonismo e bisou, aos 75, após aproveitar uma falha clamorosa do guarda-redes. Sané, na compensação, sentenciou o jogo, de nada valendo o golo de Meyer, ao cair do pano.

O Liverpool segue na liderança do campeonato, com 60 pontos, enquanto o Manchester United é quinto classificado, com 44.