Manchester United evita derrota nos descontos

JN Ontem às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United empatou (2-2), esta terça-feira, em Old Trafford frente ao Burnley, e pode ficar a 15 pontos do Manchester City que joga esta quarta-feira.

A equipa de José Mourinho sofreu o primeiro golo aos três minutos, por Barnes, na sequência de um livre. Aos 36 minutos, o ex-F. C. Porto Defour, também de livre, aumentou a vantagem do Burnley. Os "Red Devils" reagiram e ainda conseguiram um empate, graças a um bis de Lingard aos 53 e 90+1 minutos.

Com este resultado, a equipa de José Mourinho, que está há três jogos sem vencer (derrota com o Bristol para a Taça da Liga e empates com Leicester e Burnley) pode ficar a 15 pontos do líder Manchester City, que defronta, fora de portas, o Newcastle.