Manchester United homenageia vítimas do desastre aéreo de Munique de 1958

Ontem às 21:07 Facebook

Twitter

O Manchester United homenageou esta terça-feira as vítimas do acidente aéreo ocorrido há 60 anos em Munique, na Alemanha, do qual resultaram 23 vítimas mortais, entre as quais oito jogadores dos red devils.

Mais de 4.500 pessoas reunidas no estádio de Old Trafford observaram um minuto de silêncio à hora do acidente de 06 de fevereiro de 1958, no aeroporto alemão de Munich-Riem.

Na presença dos dois únicos jogadores ainda vivos que sobreviveram à tragédia, o treinador português do clube José Mourinho e o capitão da equipa de futebol Michael Carrick depuseram em seguida uma coroa de flores, sob aplauso dos presentes.

Cerimónias semelhantes tiveram lugar em Munique e em Belgrado, já que o acidente teve lugar após uma escala técnica do avião que transportava a equipa do Manchester United de uma partida da Taça dos Clubes Campeões Europeus, disputada na atual capital da Sérvia, contra a equipa do Estrela Vermelha.

Em Munique, a cerimónia contou com a presença dos responsáveis do Bayern Munique Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge.

Há seis décadas, a equipa do Manchester United, na altura também conhecida como os Busby Babes, regressava de Belgrado, onde se apurou para as meias-finais da Taça dos Campeões, após eliminar o Estrela Vermelha.

Após uma escala técnica para reabastecimento em Munique, e à terceira tentativa de descolagem numa pista coberta de gelo, o avião em que seguiam jogadores, adeptos e jornalistas acabou por embater com violência numa zona residencial já fora do perímetro do aeroporto de Munich-Riem.

Vinte dos 44 passageiros tiveram morte imediata e três outros acabariam por morrer num hospital de Munique.