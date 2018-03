Manchester United renova com Ashley Young

Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

O Manchester United, orientado pelo treinador português José Mourinho, anunciou a renovação do contrato com o internacional inglês Ashley Young até 2019, depois de acionar uma cláusula de um ano suplementar inserida no seu contrato.

O jogador de 32 anos, que pode jogar como lateral esquerdo ou extremo, chegou a Old Trafford em 2011, depois de cinco temporadas no Aston Villa.

Como jogador do Manchester United, Ashley Young venceu a Liga Europa, na temporada passada, foi campeão inglês em 2012/13, e ganhou ainda uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa e uma Supertaça inglesa.

Ashley Young foi convocado pelo selecionador inglês, Gareth Southgate, para os particulares com a Holanda, na sexta-feira, e a Itália, a 27 de março.