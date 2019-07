Manchester United sobe a parada por Bruno Fernandes e um japonês no Marítimo

João Faria Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Num domingo pouco ativo no mercado de transferências, o braço de ferro entre o Sporting e o Manchester United, pela aquisição de Bruno Fernandes, faz subir a proposta inglesa até aos 62 milhões de euros. Chegará para convencer Frederico Varandas a libertar a joia leonina?

Sporting O Manchester United terá aumentado a parada por Bruno Fernandes. A notícia foi avançada em Itália, pelo jornal 'Gazzetta dello Sport'. Os red devils já terão feito chegar a Alvalade uma proposta na ordem dos 62 milhões de euros, valor que está mais perto dos 70 milhões inicialmente exigidos pelo presidente Frederico Varandas.

Marítimo O avançado internacional japonês Daizen Maeda anunciou a mudança para o clube insular e despediu-se do anterior clube, o Matsumoto Yamaga. O atacante, que pode jogar a extremo ou a ponta de lança, fez 18 partidas e dois golos este ano.

Real Madrid O galês Gareth Bale pode deixar o clube espanhol nos próximos dias, revelou o treinador da equipa, Zinedine Zidane, que o deixou de fora na derrota por 3-1 com o Bayern Munique, na competição de pré-temporada International Champions Cup, disputada em Houston, nos Estados Unidos. "O clube está a trabalhar na saída dele. Foi por isso que não jogou. Vamos ver o que acontece nos próximos dias", afirmou Zidane. Já o jornal 'Independent' noticia que está em aberto uma troca Neymar-Gareth Bale, com o brasileiro a ir para o Real Madrid e o galês a rumar ao PSG.

Bayer Munique O clube alemão diz ter recebido uma "oferta muito tentadora" pelo português Renato Sanches, mas a intenção é ficar com o médio português no plantel.Karl-Heinz Rummenigge, dirigente dos bávaros, falou sobre o futuro do jovem ex-Benfica, garantindo que a continuidade do jogador em Munique "é quase certa".