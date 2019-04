Manchester United vence com dois penáltis de Pogba

Hoje às 21:58, atualizado às 22:20 Facebook

O internacional francês Paul Pogba, com dois golos de grande penalidade, deu este sábado a vitória ao Manchester United em Old Trafford frente ao West Ham, por 2-1.

Pogba, que já é o melhor marcador da equipa na Premier League, fez o 1-0 da marca dos 11 metros, depois de falta sobre Juan Mata, aos 19 minutos, mas o West Ham ainda empatou, por Felipe Anderson, aos 49.

Valeu aos red devils nova grande penalidade, a castigar desta vez falta sobre Martial, e Pogba fez o seu 13.º golo no campeonato - sétimo de penálti --, fixando o resultado em 2-1.

O Manchester United subiu ao quinto lugar, com 64 pontos, mas mais um jogo disputado do que o Arsenal, sexto, que na segunda-feira visita o Watford (10.º).

Também este sábado, na 34.ª jornada, o Tottenham goleou em casa o Huddersfield, por 4-0, e mantém-se na terceira posição, com menos 15 pontos do que o Liverpool e menos 13 do que Manchester City.

Os reds, que na terça-feira venceram o F. C. Porto (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, recebem o Chelsea, enquanto o campeão Manchester City visita o Crystal Palace, ambos no domingo.

A jornada foi má para os treinadores portugueses Nuno Espírito Santo e Marco Silva, com o primeiro a ver o Wolverhampton sair derrotado de Southampton (3-1), e o segundo a perder com o Everton na visita ao já despromovido Fulham (2-0).