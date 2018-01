Manchester United vence Yeovil e está nos oitavos da Taça

Ontem às 22:48 Facebook

O Manchester United apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer no terreno do Yeovil, equipa da League Two (quarto escalão), por 4-0, em jogo marcado pela estreia de Aléxis Sanchez.

O internacional chileno, acabado de contratar pelos red devils ao Arsenal, estreou-se com uma boa exibição e participação direta nos dois primeiros golos do Manchester United, visto que saíram dos seus pés os passes para Marcus Rashford e Ander Herrera finalizarem, aos 41 e 61 minutos.

José Mourinho não apresentou nenhum dos habituais titulares, com exceção do espanhol Juan Mata, e a verdade é que o Yeovil deu excelente réplica na primeira parte, ao fim da qual só chegou a perder por um brinde defensivo do lateral direito Tom James, que em vez de chutar a bola para canto esperou que o seu guarda-redes a recolhesse, permitindo que Rashford se intrometesse entre ambos e abrisse o marcador.

Na segunda parte, a resistência do Yeovil, que nunca deixou de procurar o golo e chegou a estar perto de o fazer, só quebrou na parte final, já a acusar algum desgaste físico, quando Jesse Lingard e Romelu Lukaku marcaram, aos 89 e 90+3 minutos, dando uma expressão pesada ao resultado que não traduziu a superioridade do Manchester United.

Lukaku e Lingard foram lançados em campo por Mourinho no decorrer da segunda parte, a render Aléxis Sanchez e Juan Mata, aos 65 e 72 minutos, respetivamente.

De assinalar a entrada em campo aos 88 minutos do jovem Angel Gomes, campeão mundial de sub-17 por Inglaterra, filho de Gil Gomes, antigo campeão mundial sub-20 por Portugal, em 1991.