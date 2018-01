Manchester United volta a isolar-se no segundo lugar

Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United retomou, este sábado, o segundo lugar isolado da Liga inglesa de futebol, ao vencer no terreno do Burnley, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada, mantendo três pontos de vantagem sobre o Chelsea.

O campeão em título tinha igualado provisoriamente a formação comandada por José Mourinho, graças à goleada por 4-0 no estádio do Brighton, no jogo de abertura da ronda, depois de cinco empates consecutivos - em várias competições -, com golos de Eden Hazard, aos três e 77 minutos, Willian, aos seis, e Victor Moses, aos 89.

O Manchester United venceu graças a um golo do francês Martial, aos 54 minutos, colocando-se a nove pontos do Manchester City, que recebe hoje o Newcastle. Em Londres, o Arsenal, sem Alexis Sanchez, sentenciou o dérbi frente ao Crystal Palace nos primeiros 22 minutos, com golos de Nacho Monreal, aos seis minutos, Iwobi, aos 10, Koscielny, aos 13, e Lacazette, aos 22, tendo Milivojevic reduzido para 4-1, aos 78.

Os 'gunners' ocupam o sexto lugar, com 42 pontos, mais oito do que o Leicester, sétimo, que hoje venceu na receção ao Watford, de Marco Silva, com golos de Jamie Vardy, aos 39 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e de Mahrez, aos 90+1, este último já depois de Adrien Silva ter substituído o autor do primeiro tento, aos 89.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Watford segue no 10.º lugar, com os mesmos 26 pontos do West Ham, que hoje empatou 1-1 na receção ao Bournemouth, graças a um golo do mexicano 'Chicharito' Hernández, que começou o jogo do banco, aos 73 minutos, pouco depois de Fraser ter dado vantagem aos visitantes, aos 71.

O Everton somou o seu sétimo jogo sem vencer na competição, ao empatar 1-1 na receção ao 'aflito' West Bromwich, enquanto o Stoke saiu provisoriamente da zona de despromoção - o Southampton recebe o Tottenham amanhã -, ao vencer em casa o Huddersfield, por 2-0.

A jornada encerra na segunda-feira, com a receção do lanterna-vermelha Swansea, do português Carlos Carvalhal, ao Liverpool, quarto classificado com 47 pontos, menos três do que o Chelsea.