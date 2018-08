Mandzukic anuncia fim da carreira na seleção croata

Hoje às 19:17 Facebook

O futebolista Mario Mandzukic anunciou esta terça-feira que vai deixar de representar a Croácia, menos de um mês depois de ter disputado a final do Mundial2018, perdida para a França, por 4-2.

O avançado, colega do português Cristiano Ronaldo na Juventus, afirmou que o facto de a Croácia ter atingido o jogo decisivo do Campeonato do Mundo, cuja fase final decorreu na Rússia, tornou mais fácil a decisão de terminar a carreira internacional, aos 32 anos.

Mandzukic, que marcou um golo e um autogolo na final do Mundial, disputou 89 jogos pela Croácia, durante os quais marcou 33 golos, assumindo-se como o segundo melhor marcador de sempre da seleção, atrás do antigo avançado Davor Suker, que concretizou 45.