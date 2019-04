Mané: "Temos boas recordações da vitória frente ao F. C. Porto"

JN Hoje às 11:35, atualizado às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista ao site da UEFA, o avançado senegalês do Liverpool Sadio Mané, recordou o duelo da temporada passada, frente ao F. C. Porto, no Estádio do Dragão, que os "reds" venceram por cinco a zero.

Más memórias para o F. C. Porto, ao invés das recordações de Sadio Mané. O avançado do Liverpool, que fez um "hat-trick" quando os "reds" defrontaram o F. C. Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, na época passada, não espera as mesmas facilidades para o jogo de amanhã.

"Foi um grande momento e uma das minhas melhores noites como jogador de futebol. Jogar na Champions League é uma sensação extraordinária. Ser decisivo e ter oportunidade de fazer um "hat-trick" significou muito para mim e fiquei tremendamente satisfeito. Feliz também pela equipa, pois vencemos o jogo", começou por dizer ao site da UEFA.

"Temos boas recordações do triunfo folgado sobre o F. C. Porto, mas isso foi no ano passado, eles vão estar ainda mais mais motivados. É normal. Um dos maiores erros que poderíamos cometer seria pensar no que aconteceu na época passada. 2018 faz parte do passado, vamos tentar não pensar nisso. Eles vão querer muito ganhar. Têm exatamente o mesmo objetivo do que que nós. Que vença a melhor equipa", disse.