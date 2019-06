Mangala preso por exames

Arnaldo Martins com Nuno barbosa Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Central francês está em Portugal e depende dos resultados médicos para voltar a vestir a camisola azul e branca.

Só a condição física de Mangala pode inviabilizar o regresso do francês ao Dragão. O defesa, de 28 anos, já se encontra em Portugal, na companhia dos representantes, e já terá acordo com o Manchester City para deixar o campeão inglês e voltar a vestir a camisola azul e branca. Para que o negócio fique concluído falta que os indispensáveis exames médicos confirmem a aptidão física do jogador, que, na época passada, sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito e foi submetido a intervenção cirúrgica para debelar a lesão.

O "dossiê" Mangala está, assim, preso por exames, pois o jogador também já terá acordo com o F. C. Porto e aceita baixar, substancialmente, o salário que vinha a auferir em Inglaterra.