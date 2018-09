Manta Santos recebe prémio de melhor treinador de agosto

Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

O treinador do Feirense recebeu, esta quinta-feira, o prémio de melhor treinador da Liga no mês de agosto. A diretora-executiva da Liga Portugal, Helena Pires, entregou a distinção a Nuno Manta Santos após o final do treino da equipa de Santa Maria da Feira.

"É com muito orgulho e prazer que recebo este prémio", disse Nuno Manta Santos, agradecendo aos colegas de trabalho o reconhecimento.

"Aqui no Feirense o trabalho é de todos, não só do Nuno e partilho este prémio com todos os meus jogadores", disse, ainda, o Nuno Manta Santos.

Recorde-se que, em agosto, o Feirense derrotou o Rio Ave (casa) e o Vitória de Guimarães (fora) e empatou com o Boavista (casa).