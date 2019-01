Manuel Cajuda deixa Académico de Viseu

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Académico de Viseu anunciou, este domingo, a saída de Manuel Cajuda do comando técnico da equipa.

Em comunicado, o emblema beirão informa que aceitou o pedido de demissão do treinador.

Leia o comunicado na íntegra:



A Académico de Viseu SAD informa que aceitou o pedido do treinador da equipa de futebol profissional, Sr. Manuel Cajuda para cessar funções enquanto treinador e dar assim por terminado o seu vínculo contratual com o Académico de Viseu.



A Administração da Académico de Viseu SAD agradece ao Sr. Manuel Cajuda todo o profissionalismo entregue em prol do nosso Clube e deseja-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais.