A primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa, disputada nesta quinta-feira, teve vários golos com ADN português.

Além de Bruno Fernandes e Gelson, que faturaram no triunfo do Sporting sobre o Astana, também Manuel Fernandes, médio de 32 anos, marcou os três golos do Lokomotiv de Moscovo na vitória sobre o Nice (3-2).

Bruma teve igualmente uma noite para mais tarde recordar, visto que apontou um dos golos do triunfo (3-1) do Leipzig sobre o Nápoles, em Itália.

Resultados da primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa:

Astana - Sporting, 1-3

Marselha - Sporting de Braga, 3-0

Östersund - Arsenal, 0-3

Ludogorets - A. C. Milan, 0-3

Real Sociedad - Salzburgo, 2-2

Spartak Moscovo - Athletic Bilbau 1-3

Nice - Lokomotiv Moscovo, 2-3

Borussia Dortmund - Atalanta, 3-2

F. C. Copenhaga - Atlético Madrid, 1-4

AEK Atenas - Dínamo Kiev, 1-1

Celtic - Zenit, 1-0

Nápoles - Leipzig, 1-3

Lyon - Villarreal, 3-1

Partizan Belgrado - Viktoria Plzen, 1-1

Steaua Bucareste - Lazio, 1-0