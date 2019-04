Manuel Mota dirige o Braga-F. C. Porto da Taça de Portugal

Nuno Barbosa Hoje às 12:56 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol indicou Manuel Mota para dirigir o Braga-F. C. Porto, jogo da 2.ª mão das meias finais da Taça de Portugal

O juiz da Associação de Futebol de Braga tem 42 anos e será assistido por Nuno Eiras e Jorge Fernandes. No videoárbitro estará Rui Oliveira.

Esta temporada, o juiz natural de Vila Verde já dirigiu um encontro de cada uma das equipas que se defrontam, esta terça-feira (20.15 horas), no Estádio Municipal de Braga. Manuel Mota esteve na vitória (1-0) do Braga em Setúbal, num encontro referente à 26.ª jornada da Liga NOS e no triunfo do F. C. Porto sobre o Portimonense (4-1), no Estádio do Dragão, na 12.ª jornada do campeonato.

Na pretérita jornada, Manuel Mota esteve no jogo de sábado, em que o Sporting venceu o Chaves, por 3-1.