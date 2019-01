Manuel Oliveira com via aberta para apitar

Arnaldo Martins Hoje às 11:40 Facebook

Conselho de Arbitragem mantém plena confiança no árbitro portuense, apesar das fortes críticas do presidente e do treinador do Braga, após a segunda meia-final da Taça da Liga.

A "final four" da Taça da Liga, que se decide hoje em Braga, fica, indiscutivelmente, marcada pelos casos de arbitragem e fortes críticas aos homens do apito e do videoárbitro (VAR). Na segunda meia-final, entre Braga e Sporting, o árbitro Manuel Oliveira foi o alvo da ira dos bracarenses, sobretudo do presidente António Salvador, mas, segundo apurou o JN, o juiz mantém a plena confiança do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação e não será alvo de qualquer castigo, mantendo-se como uma das opções para as nomeações das próximas jornadas dos campeonatos profissionais.

Manuel Oliveira, de 41 anos, árbitro de primeira categoria desde 2012, leva 20 jogos oficiais na presente ´época e tem assim via aberta para continuar a apitar nos próximos tempos.