Os árbitros nomeados para a nona jornada da Liga

O árbitro Manuel Oliveira, da Associação do Porto, foi nomeado para o jogo F.C. Porto-Paços de Ferreira, no sábado, da nona jornada da I Liga de futebol.

Além do encontro entre o líder F.C. Porto e os pacenses (10.º), destaque também nas escolhas do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para nomeação de Nuno Almeida, da Associação do Algarve, para a visita no domingo do tetracampeão Benfica (3.º) ao Desportivo das Aves (16.º), às 18 horas.

No domingo, no Estádio de Alvalade (20.15 horas), no jogo entre o Sporting, segundo classificado, e o Desportivo de Chaves, 12.º, estará o árbitro Rui Costa, da Associação do Porto.

Árbitros da nona jornada da I Liga:

- Sexta-feira (20 out):

Estoril Praia - Boavista, Tiago Martins (AF Lisboa).

- Sábado (21 out):

Feirense - Rio Ave, Rui Oliveira (AF Porto).

F.C. Porto - Paços de Ferreira, Manuel Oliveira (AF Porto).

Vitória de Setúbal - Marítimo, Vasco Santos (AF Porto).

- Domingo (22 out):

Tondela - Belenenses, Gonçalo Martins (AF Vila Real).

Desportivo das Aves - Benfica, Nuno Almeida (AF Algarve).

Sporting - Desportivo de Chaves, Rui Costa (AF Porto)

- Segunda-feira (23 out):

Moreirense - Sporting de Braga, Jorge Sousa (AF Porto).

Vitória de Guimarães - Portimonense, Hélder Malheiro (AF Lisboa).