Maradona de volta à Argentina para treinar o Gimnasia

Após uma noite de vigília na catedral da Imaculada Conceição, os adeptos do clube de la Plata viram atendidas as suas preces e festejaram a contratação de Diego Armando Maradona, D10S em carne e osso.

Nove anos depois de ter sido corrido da seleção "Albiceleste", Maradona regressa ao futebol da Argentina, para tomar conta da equipa última classificada do campeonato, a do Gimnasia de La Plata, o clube mais velho do país, fundado em 1887 e campeão em 1929.

Maradona transita do Dorados, da segunda divisão mexicana, e chega ao Gimnasia para substituir Dario Ortiz. No último sábado, após nova derrota, no campo do Argentinos Juniores (1-0), Ortiz demitiu-se. O treinador não resistiu a um saldo catastrófico de quatro derrotas e um empate, que deixa o Gimnasia em muito má posição para se manter na Superliga, até porque o cálculo para despromoção na média de pontos das últimas três temporadas é já de si muito desfavorável.

Ainda que a tarefa não seja fácil, Maradona chega ao clube como um verdadeiro Messias, ele que, segundo a Imprensa, até hesitou bastante em aceitar o convite, por razões de saúde.

A estreia pelo Gimnasia está programada para o dia 15, num jogo em casa, com o Racing, no que será o primeiro reencontro de Maradona com o futebol argentino. Recorde-se que, após a suspensão que o excluiu do Mundial-1994, por ter acusado o consumo de cocaína, o antigo jogador do Barcelona e do Nápoles "exilou-se" em dois clubes da primeira liga argentina. E os registos não foram os melhores: 12 jogos e uma vitória, pelo Mandiyu de Corrientes; e 11 jogos e duas vitórias pelo Racing.

A aposta do Gimnasia é reconhecidamente um ato de risco, mas isso pouco diz aos adeptos, que celebram D10s. Em La Plata, só se ouve uma voz do contra, a de um conhecido e jurado inimigo, um ex-jogador que se pegou com o treinador da seleção argentina em 2010, um tal Juan Sebastian Veron. Este ex-futebolista internacional até seria só uma opinião contrária, num de muitos episódios de azedume mútuo, se também não fosse o presidente do Estudiantes de La Plata, clube rival, que partilha a cidade com o Gimnasia de Diego.