O Dorados, equipa mexicana treinada por "El Pibe", realizou um jogo especial com a seleção de Sinaloa.

A estrela argentina, que treina o Dorados, deu show no jogo amigável com a seleção de amputados de Sinaloa. Os jogadores da equipa de Maradona jogaram com muletas e o guarda-redes alinhou com um dos braços amarrados, de modo a que as condições fossem semelhantes para todos os intervenientes.

O resultado pouco interessou, mas a equipa de amputados de Sinaloa acabou por vencer o jogo de cariz solidário. No final, Maradona deixou palavras de incentivo aos jogadores de Sinaloa. "Estou de coração cheio. Apesar das contrariedades, vocês continuam a sorrir e a superarem-se. São uma inspiração", disse El Pibe, que também jogou de muletas.

Veja o vídeo abaixo: