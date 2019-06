Maradona oferece-se ao... Manchester United

Hoje às 21:18 Facebook

Agora treinador, o astro argentino diz ser o "homem certo" para os "red devils" voltarem a ganhar títulos.

Diego Maradona a ser... Maradona. Numa longa entrevista à revista "Four Four Two", o ex-jogador confessou admiração pelo Manchester United e mostrou-se preocupado com o atual momento dos "red devils". Posto isto, ele também deu a solução para a crise: ele próprio.

"É a minha equipa inglesa favorita há muito tempo. Se o Manchester United precisar de um treinador, sou o homem certo para o lugar. Sei que eles vendem muitas camisolas por todo o Mundo, mas também precisam de ganhar troféus. Posso fazer isso por eles", vincou Maradona, atual treinador do Dorados Sinaloa, do México, meio a sério meio a brincar.

Apesar da admiração pelos "red devils", nesta altura é o outro clube de Manchester que enche as medidas àquele que é considerado um dos melhores jogadores de sempre.

"Agora olho mais para o City. Sei que não devia mudar assim, mas é por causa de Aguero. Falamos muito e ele joga numa equipa muito boa", justificou-se Maradona.