Maradona tem distúrbios do sono

Diagnóstico médico do astro argentino caiu nas redes sociais e contraria hipótese de Alzheimer.

O problema de saúde de Diego Maradona tem a ver com dificuldades em dormir e não com uma eventual doença de Alzheimer, como chegou a ser noticiado nos últimos dias, depois de a antiga estrela do futebol mundial ter anunciado a saída do comando técnico da equipa mexicana Dorados.

"El Pibe" será internado em breve para se submeter a operações ao joelho direito e ombro esquerdo, mas nas últimas horas caiu nas redes sociais o diagnóstico do neurologista que o consultou recentemente. Segundo o médico, Maradona está a realizar um tratamento por ter "dificuldades na conciliação e manutenção do sono", que obrigam a fazer uma série de exames rigorosos.

"Até ao momento, a ressonâncias magnética, eletroencefalograma e testes cognitivos tiveram resultados normais. Maradona está em melhoria sintomática", pode ler-se na nota médica