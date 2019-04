Hoje às 18:24 Facebook

Na luta pelo quinto lugar, o Moreirense não aproveitou o deslize da véspera do Vitória de Guimarães e também perdeu em casa, mas contra o Chaves. Maras marcou o único golo da partida e deixou o Chaves a respirar melhor na luta pela permanência entre os grandes do futebol português

O Desportivo de Chaves conseguiu hoje uma vitória fundamental na luta pela permanência na primeira divisão portuguesa de futebol, ao ganhar no reduto do Moreirense, quinto classificado, por 1-0.

Um golo do central sérvio Nikola Maras, aos 72 minutos, de cabeça, na sequência de um livre apontado pelo arménio Ghazaryan, selou o quarto triunfo fora dos flavienses, que só tinham somado um ponto nos últimos três jogos.

O onze de José Mota subiu ao 16.º lugar, com 28 pontos, a três do Tondela (15.º) e a quatro de Vitória de Setúbal (13.º) e Boavista (14º), enquanto o Moreirense segue em quinto, quatro pontos à frente do Vitória de Guimarães.

Depois do resumo, eis a ficha de jogo.

Jogo Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - Desportivo de Chaves, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Maras, 72 minutos.

Equipas:

- Moreirense: Nuno Macedo, Pacheco (Nenê, 64), Halliche, Iago Santos, D'Alberto, Neto, Ibrahima Camará (Lucas, 46), Chiquinho, Pedro Nuno (Bilel, 78), Arsénio e Heriberto.

(Suplentes: Rúben Barros, Alan Schons, Bilel, Nenê, Iddriss, Ivanildo e Lucas).

Treinador: Ivo Vieira.

- Desportivo de Chaves: António Filipe, Lionn, Maras, Campi, Djavan, Gallo, Bressan (Ghazaryan, 57), Jefferson, João Teixeira (Rúben Macedo, 70), William e Niltinho (Erdem Sem, 77).

(Suplentes: Ricardo, Hugo Basto, Ghazaryan, Erdem Sen, Costinha, Rúben Macedo e Platiny).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Jorge Sousa (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maras (40), Ibrahima (44), Chiquinho (51), Iago Santos (61), Nenê (75), Ghazaryan (85) e Galo (90+4).

Assistência: 1.654 espetadores.