"Marca" adianta jogo particular entre Portugal e Espanha

Ontem às 22:57

O jornal espanhol "Marca" adiantou, esta terça-feira, que haverá um duelo ibérico, em novembro, de preparação para o Mundial 2018.

De acordo com o diário espanhol, Portugal vai defrontar Espanha na próxima paragem para os jogos internacionais, em novembro, para preparar a Mundial 2018 que se realiza na Rússia. O palco será o Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, marcando, assim, a estreia dos encontros de seleções no recinto.

Ainda de acordo com a "Marca", a primeira opção da Federação Espanhola passava por convidar o Brasil para o encontro de novembro mas, como as negociações não chegaram a bom porto, Portugal acabou por ser a seleção escolhida. O apuramento direto da equipa de Fernando Santos para o Mundial, após a vitória frente à Suíça terá, também, pesado na decisão.

A confirmar-se o duelo, será o reencontro entre as duas seleções mais de cinco anos depois do último duelo, no Euro 2012, na altura com vitória espanhola nos penáltis.