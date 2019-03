Hoje às 00:15, atualizado às 00:30 Facebook

A edição desta quinta-feira do jornal desportivo espanhol faz manchete com o central do F. C. Porto, garantindo que o brasileiro vai ser o primeiro reforço oferecido ao novo treinador dos merengues, Zinedine Zidane.

"Zidane já tem o primeiro reforço: Militão". É assim que a "Marca" anuncia o "acordo certo" entre o F. C. Porto e o Real Madrid, que pagará 50 milhões de euros pela transferência. A publicação espanhola garante, ainda, que o anúncio da transferência será feito muito em breve.