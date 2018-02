Marcano corre para o Liverpool

Hoje às 16:23 Facebook

O central ainda trabalha condicionado, mas já fez treino integrado. Aboubakar continua à parte.

O médio André André regressou, esta segunda-feira, aos treinos no F, C. Porto, enquanto o Marcano e Aboubakar continuam a recuperar de lesão, a dois dias da receção ao Liverpool, dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No treino de hoje no Olival, André André trabalhou sem quaisquer limitações e pode ser opção para o duelo de quarta-feira com os "reds". Já o defesa espanhol treinou integrado, mas com limitações, enquanto o avançado camaronês esteve no relvado à parte do plantel e efetuou também trabalho de ginásio.

O médio Danilo foi único que não subiu ao relvado, tendo ficado a fazer tratamento a uma rotura muscular na perna esquerda, e também não defronta a equipa inglesa.