Marcano despede-se: "Fizeram-me sentir como se estivesse em casa"

Sofia Esteves Teixeira 30 Maio 2018 às 19:44 Facebook

Twitter

Marcano deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de despedida aos adeptos dos azuis brancos, salientando que a ida para o F. C. Porto foi "a melhor decisão que poderia ter tomado".

"Quatro anos de experiência foram os suficientes para ter a certeza de que a minha decisão de vir para o F. C. Porto foi a melhor decisão que poderia ter tomado naquele momento da minha carreira. Vivemos bons e maus momentos, mas sempre com o orgulho de saber que demos 100%.", começou por escrever o central, considerando que o fizeram "sentir em casa".

" Quando cheguei deram-me um bom conselho: "Deves sair do Olival cada dia melhor do que entraste" e vocês ajudaram-me a alcançá-lo. Ao clube, encabeçado pelo presidente que me apoiou em todas as fases da minha estadia. Por último, aos portuenses em geral e aos portistas em particular, aos primeiros, porque fizeram-me sentir como se estivesse em casa numa cidade estrangeira e aos segundos, porque são os adeptos que a equipa merece".

Marcano, que chegou ao F. C. Porto em 2014, fez 156 jogos de dragão ao peito e marcou 14 golos. O espanhol vai agora representar a Roma, do campeonato italiano, que já confirmou a chegada do central.