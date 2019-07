Marcano e Diaz a caminho do Dragão e Benfica oficializa ex-leão

Nuno Barbosa Hoje às 21:07 Facebook

Dia pouco agitado no que diz respeito ao mercado de transferências, mas com algumas movimentações na Invicta. A sul, nota para a chegada de mais um japonês ao Portimonense. Em Lisboa, um jovem jogador "atravessou a Segunda Circular", passando do Sporting para o Benfica.

F. C. Porto: O extremo colombiano Luis Díaz e o defesa central Iván Marcano estão em trânsito para o Porto. O ex-jogador do Junior Barranquilla será oficializado como reforço esta quarta-feira e é possível que o ex-Roma também seja. De resto, mas ainda no reino do Dragão, de acordo com o portal "Guimarães Digital", os azuis e brancos vão emprestar o ponta-de-lança André Pereira ao V. Guimarães.

Benfica: Nesta mesma terça-feira em que Jonas anunciou o fim da carreira, as águias oficializaram a contratação de Vasco Teixeira, avançado de 14 anos que chega à Luz oriundo do Sporting e vai ingressar no plantel de iniciados. Também nas camadas jovens, o Benfica anunciou que o avançado Miguel Constantinescu, igualmente de 14 anos, assinou contrato de formação.

Boavista: Iván Bulos, que já representou os axadrezados, por empréstimo, em 2016/17 e em 2017/18, está de regresso ao Bessa, agora a título definitivo, com um contrato de dois anos. De saída está Ibra Koneh, que acertou a rescisão do contrato.

Portimonense: O Kashima Antlers anunciou o acordo com os algarvios para a transferência de Koki Anzai. Trata-se de um internacional japonês que vai ter a primeira experiência na Europa e joga como lateral esquerdo.

Atlético Madrid: O lateral esquerdo Renan Lodi foi apresentado como reforço do Atlético Madrid. O novo colega de Félix, Herrera, Felipe e companhia chegou a ser associado ao F. C. Porto mas acabou por rumar à capital espanhola.

Racing Santander: O clube anunciou, esta terça-feira, a chegada de Luca Zidane, por empréstimo do Real Madrid. O jovem guarda-redes, de 21 anos, filho do treinador madridista, fez toda a formação no Bernabéu e, ao todo, fez dois jogos na equipa principal.