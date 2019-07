Marcano e o regresso ao F.C. Porto: "Provavelmente, nunca devia ter saído"

Hoje às 15:50 Facebook

Faz um ano, saiu a custo zero, para a Roma. A experiência não foi a melhor. Volta ao Dragão para retribuir o esforço do F. C. Porto "com muitos êxitos".

"Provavelmente, nunca devia ter saído", disse Marcano, apresentado esta quinta-feira como reforço do F. C. Porto, em declarações às redes sociais do clube

"Sinto-me muito feliz por voltar a este estádio e por voltar a ver gente que conheço tão bem, gente com quem passei muitas coisas. Estou muito feliz por este regresso. Tinha muita vontade de regressar e o F. C. Porto também queria muito que regressasse. Foi 50/50, mas se calhar um pouco mais da minha parte. Regressar ao F. C. Porto era algo em que pensava há já muito tempo. Este é um clube do qual provavelmente nunca devia ter saído. Finalmente estou aqui e agora só quero retribuir com muitos êxitos o esforço que foi feito", disse o defesa central de 32 anos.

Marcano voltar a envergar a camisola 5, a mesma da primeira passagem no Dragão, entre 2014 e 2018, e promete "ajudar a equipa a ser campeã".

"O mister queria que eu viesse, toda a gente queria que viesse e creio que, com um bom trabalho, posso ajudar. Já me conhecem e espero que voltemos a ser campeões", acrescentou Marcano.

O futebolista diz que "nunca perdeu contacto" com o F. C. Porto e que viu "a maioria dos jogos na época passada".

"Os companheiros que não jogaram comigo conheço-os porque os vi na televisão. É uma sorte conhecer bem o clube, os companheiros e o treinador de forma a integrar-me o mais rápido possível", disse Marcano.

"É possível que me tenha equivocado ao deixar o F. C. Porto e que isso gere debate. Quando, como eu, não tens redes sociais, perdes a oportunidade de dizeres o que queres ou que pensas. Há coisas que se veem e outras que não se veem. Gostaria apenas de dizer que me sinto muito feliz por estar aqui", concluiu o Marcano, que assinou contrato válido até 2023.