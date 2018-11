Marcel Keiser chama 19 para Viseu

Hoje às 17:20 Facebook

Ristovski, Raphinha e Montero permanecem de baixa e ficam de fora do jogo do Sporting frente ao Lusitano de Vildemoinhos.

Para o desafio dos 1/16 de final da Taça de Portugal, a disputar este sábado (15 horas, SportTv1), no Estádio do Fontelo, o novo treinador do Sporting, o holandês Marcel Keiser, chamou 19 jogadores. A saber: Romain Salin, Renan, Luis Maximiano, Bruno Gaspar, Sebastián Coates, Jérémy Mathieu, André Pinto, Jefferson, Lumor, Wendel, Gudelj, Bruno Fernandes, Bruno César, Nani, Carlos Mané, Diaby, Petrovic, Bas Dost e Jovane Cabral.