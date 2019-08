Marcel Keizer admite dificuldades mas diz que a equipa "está bem"

Hoje às 16:10, atualizado às 16:17 Facebook

Na antevisão à Supertaça, frente ao Benfica, o treinador dos leões garantiu a utilização de Bruno Fernandes, apesar de assumir a possibilidade de o médio deixar o clube.

Será um Sporting (ainda) com Bruno Fernandes aquele que este domingo vai defrontar o Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira.

"Em princípio, ele deve jogar. A atenção que se tem gerado sobre ele pode pesar num jogador, mas é normal. O Bruno tem qualidade para pôr tudo de lado e jogar o jogo, como fez na pré-época. Tenho visto o mesmo Bruno Fernandes de sempre", salientou Marcel Keizer, este sábado, na antevisão ao encontro.

"A possibilidade [de sair] existe sempre até final do mercado de transferências, mas todos esperamos que continue", acrescentou o técnico.

Marcel Keizer salientou que a equipa "está bem", admitindo, porém, que o Sporting tem tido "algumas dificuldades" na pré-época em ganhar o habitual ritmo competitivo: "Uma equipa, normalmente, está mais forte no final da época do que está hoje", sublinhou.

Os leões vêm de duas taças conquistadas consecutivamente, mas o treinador holandês desvaloriza.

"Não creio que sejamos assim mais fortes nos jogos de taça. Os resultados foram esses, mas no campeonato foi quase o mesmo [em termos de exibições]. Tivemos dois jogos de taças muito bons, mas isso não significa que somos melhores nas taças do que no campeonato", finalizou Keizer.