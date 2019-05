Marcel Keizer: "Bas Dost está disponível, mas não para o jogo todo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:50 Facebook

Em antevisão ao encontro deste domingo, frente ao Belenenses, Marcel Keizer anunciou o regresso de Bas Dost, quase dois meses depois, e garantiu um Bruno Fernandes "concentrado".

Com uma série de oito triunfos consecutivos na Liga e a final da Taça de Portugal assegurada, o Sporting atravessa um bom momento. Este domingo, no Jamor, frente ao Belenenses, Keizer pretende manter a boa forma e deixou elogios à equipa de Silas.

"A equipa está com uma boa dinâmica e estamos numa boa série de vitórias. Queremos ganhar o jogo de amanhã [frente ao Belenenses] e queremos continuar a ganhar até ao final da temporada. Também temos a final da Taça de Portugal e temos de estar frescos e em boa forma. O Belenenses está a fazer uma boa época, luta pela Europa e é uma equipa que joga muito bem", começou por dizer o técnico holandês, anunciando o regresso de Bas Dost, parado há dois meses devido a lesão.

"O Bas Dost está disponível, mas não para o jogo todo. Temos de aumentar o ritmo dele, mas é bom para nós que ele esteja apto e vai estar com a equipa", disse, sem deixar de referir que dificilmente vai colocar o holandês em simultâneo no onze com o brasileiro Luiz Phellype: "Temos de ir passo a passo com Bas Dost. É claro que podemos jogar com os dois, mas teríamos de mudar muito e não creio que vá acontecer".

A excelente época de Bruno Fernandes tem despertado o interesse de alguns dos maiores clubes europeus. Apesar da especulação, Keizer desvalorizou o assunto garantindo que o jogador está "concentrado".

"Penso que o Bruno Fernandes é um excelente profissional e é claro que vai jogar a 100% pelo Sporting esta época. Essa especulação não o vai distrair. Já há muita conversa sobre o Bruno há várias semanas e ele manteve o rendimento, está a ser uma grande temporada para ele", concluiu.

O Sporting defronta, este domingo no Jamor, o Belenenses em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan e Luís Maximiano.

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Borja e André Pinto.

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Wendel, Gudelj e Idrissa Doumbia.

Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.