Marcel Keizer: "Bas Dost? Fizemos tudo mas não estará disponível"

O treinador do Sporting não vai contar, por lesão, com o avançado holandês no jogo desta quarta-feira, frente ao Benfica, a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Bas Dost não está disponível para ir a jogo, tentámos tudo no treino de hoje, mas não foi possível, ele não vai estar disponível amanhã", anunciou Marcel Keizer na conferência de imprensa de lançamento do dérbi de Lisboa, marcado para esta quarta-feira.

Relativamente a Ristovski, as dúvidas mantêm-se. O lateral foi expulso no jogo com o Chaves, mas o Sporting apresentou recurso e aguarda agora por uma decisão do Conselho de Disciplina. De qualquer forma, o macedónio está convocado. Palavra do treinador.

"Temos o Ristovski na convocatória, por isso estamos confiantes de que poderá jogar. Não posso adiantar nada sobre isso neste momento. Ele está connosco e vamos esperar para ver", afirmou Keizer.

Sobre o jogo em si, o treinador recusou-se a adiantar se vai jogar com três ou quatro defesas, mas reconheceu que a equipa leonina "está confiante" em virar a eliminatória (perdeu 2-1 na 1.ª mão, na Luz) e fala em "50%-50%" de probabilidades para cada uma das equipas. "Temos desvantagem no marcador mas jogamos em casa. O Sporting precisa de vencer e para o Benfica basta um empate a zero", concluiu.