Marcel Keizer: "Com o cartão vermelho surgiram os problemas"

Insatisfeito com a eliminação do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa ante o Villarreal, Marcel Keizer considera que a expulsão de Jefferson foi o lance capital na partida.

"Começámos bem a segunda parte, estávamos a ganhar, mas depois chegou o cartão vermelho e começaram a surgir os problemas todos", admitiu o treinador holandês.

"Íamos tentar marcar o segundo golo, que praticamente fechava a eliminatória, e queríamos tentar gerir o jogo a partir desse aspeto", acrescentou.

No entanto, o Sporting sofreu o golo do empate, aos 80 minutos, e foi afastado da Liga Europa, perdendo por 2-1 no total da eliminatória, devido à derrota por 1-0, em Alvalade, na primeira mão.