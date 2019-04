Marcel Keizer: "Começámos com dez mas depois demos uma boa resposta"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:16 Facebook

Após a vitória do Sporting sobre o Aves, Marcel Keizer considerou que o triunfo na Vila das Aves foi "justo" e que, apesar da inferioridade numérica, os leões estiveram bem organizados.

"Foi um jogo difícil, por causa do início. Começámos com dez mas depois demos uma boa resposta como equipa. Lutaram e jogaram bom futebol. Penso que deveríamos ter acabado com o jogo a meio da segunda parte, fizemo-lo um pouco mais tarde. Mas estivemos bem", começou por dizer o treinador holandês, considerando que, mesmo em inferioridade numérica, o Sporting foi superior.

"A organização foi boa, os jogadores ainda debateram em alguns momentos e isso é bom, querem ser melhores, são os passos que dão. Mesmo com dez, foi um bom jogo. Estamos em boa forma, frescos, a jogar um jogo por semana. Não pode ser um problema. No início, estivemos bem, agora também, continuamos a tentar ser melhores a cada semana e este resultado ajuda", concluiu Marcel Keizer.