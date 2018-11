Marcel Keizer diz que o mérito das vitórias do Sporting é dos jogadores

Hoje às 20:33 Facebook

Marcel Keizer, treinador do Sporting, mostrou-se, nesta quinta-feira, "muito satisfeito" com a goleada da equipa leonina em Baku, frente ao Qarabag, por 6-1, resultado que confirmou a passagem dos leões aos 16 avos de final da Liga Europa.

"Sim, é claro que estou satisfeito com este resultado. A equipa jogou bem, mostrou bom futebol e venceu com justiça", realçou o técnico holandês, após a conclusão do segundo jogo à frente do Sporting.

"Fácil não foi. Penso que foi um jogo difícil, especialmente na fase inicial. Marcámos primeiro, mas depois surgiu o 1-1. Os jogadores responderam muito bem e construíram uma boa vitória, praticando bom futebol. Alcançámos com mérito o objetivo da qualificação", acrescentou Marcel Keizer.

O triunfo em Baku seguiu-se à goleada (4-1) do último sábado, em Viseu, frente ao Lusitano de Vildemoinhos, para a Taça de Portugal, pelo que Marcel Keizer soma dois triunfos, em dois jogos à frente da equipa sportinguista.

"O Segredo? Há mérito total dos jogadores", enfatizou Keizer que não quis abordar o cenário de uma eventual presença na final, frente ao Benfica. "Importante é o jogo de segunda-feira com o Rio Ave...", deixou escapar.