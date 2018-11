Marcel Keizer diz que quer "conquistar títulos" no Sporting

Hoje às 13:34, atualizado às 14:06 Facebook

O holandês Marcel Keizer disse que pretende "conquistar títulos" e fazer do Sporting "uma equipa forte", durante a apresentação como treinador da equipa de futebol lisboeta.

"É um grande desafio. (...) Quando se está num clube de topo, pretende-se conquistar títulos. Vamos tentar fazer desta equipa do Sporting uma equipa forte e logo veremos os resultados", disse Keizer, em conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Gostei da equipa, da paixão dos jogadores pelo clube

O técnico holandês, de 49 anos, que assinou contrato com o Sporting por duas épocas e meia, até 30 de junho de 2021, prometeu ainda incutir uma "filosofia de ataque" ao futebol dos "leões".

"Como treinador, as minhas equipas jogam com o espírito e a energia que vi ontem [domingo], no jogo contra o Chaves. Gostei da equipa, da paixão dos jogadores pelo clube e espero acrescentar uma filosofia de ataque e uma pressão alta a defender", afirmou Keizer.

O técnico holandês manifestou-se "honrado" com o convite de Frederico Varandas, presidente do Sporting, para orientar a equipa leonina: "Estou feliz por estar aqui e acho que mais treinadores holandeses vão ter desafios num grande clube como agora tenho no Sporting", observou.

Marcel Keizer sucede a José Peseiro, que deixou o comando técnico do Sporting em 01 de novembro, após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril Praia, do segundo escalão, em jogo da Taça da Liga.

Keizer, que se desvinculou do Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos, enfrenta a segunda experiência fora da Holanda, onde treinou o Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax, e encontra o Sporting a lutar em todas as "frentes" e no segundo lugar da I Liga, a dois pontos de distância do líder e campeão F.C. Porto.