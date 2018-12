Marcel Keizer: "É para isto que jogamos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:08 Facebook

No final do encontro com o Aves, Keizer, treinador dos leões, considerou que o Sporting não começou bem no encontro mas deixou elogios à exibição dos leões.

"Não começámos ao nosso nível, não foi uma boa primeira parte. Ao intervalo, disse aos jogadores que estas eram as dificuldades que nos podiam colocar. Na primeira parte, o passe e a pressão não estavam ao nível certo. Os jogadores sabiam disso e não estavam satisfeitos, tiveram a atitude certa. Fizemos mudanças, com passes mais curtos e maior pressão após a perda de bola, e foi melhor. No fim, vencemos 4-1, e estamos satisfeitos", começou por analisar, considerando que o Aves foi um adversário difícil.

"O Aves jogou muito bem na primeira parte, também porque cometemos erros. Crédito para eles. Tornaram o jogo difícil para nós. 17 golos em quatro jogos? É para isto que jogamos. O mais importante é ganhar e conseguir os três pontos, mas marcámos mais quatro golos hoje e os jogadores estiveram muito bem", concluiu.