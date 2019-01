Marcel Keizer: "É um resultado justo, mas não aquele que queríamos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:58 Facebook

No final do encontro com o F. C. Porto, o treinador do Sporting considerou o empate em Alvalade "justo" e garantiu que o Sporting vai lutar até ao fim pela liderança do campeonato.

"Penso que é um resultado justo. Mas não é o resultado que queríamos", começou por dizer o técnico holandês, afirmando que não gostou da exibição da equipa na segunda parte.

"Nós sabíamos que íamos jogar com o F. C. Porto, que vinha de 18 vitórias consecutivas. Precisávamos de ganhar. Na primeira parte estivemos bem com bola, na segunda não e perdemos o controlo do jogo, e não gostei tanto da segunda parte", deixando uma garantia.

"Vamos lutar até ao fim. Claro que estamos a uma distância grande do F. C. Porto [os leões estão em quarto lugar, a oito pontos do líder], mas vamos lutar até ao fim".