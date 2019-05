Marcel Keizer: "Estou otimista, porque este verão teremos dinheiro"

JN Hoje às 22:43 Facebook

O treinador Marcel Keizer assumiu confiança no presidente Frederico Varandas e na preparação da próxima época, numa entrevista à RTP. Além disso, o holandês salientou uma grande diferença em relação ao verão passado: não haverá rescisões de jogadores.

"Estamos a construir uma equipa. À procura dos jogadores certos para o Sporting. Confio no presidente, no Hugo Viana e em todos os que trabalham comigo. Penso que teremos uma boa equipa quando começarmos a próxima época", afirmou Marcel Keizer, recusando garantir, que o Sporting estará mais forte que os rivais Benfica e F. C. Porto na luta pelo título nacional.

"Tudo depende, claro, do verão. Este verão também perderemos alguns jogadores, mas a diferença é que receberemos dinheiro pelos jogadores. É uma grande diferença. Podemos procurar reforços. Estou otimista. Estamos a trabalhar todos com muito afinco", disse.

Quando questionado se Wendel estaria na final depois da recente polémica em que esteve envolvido, o treinador holandês foi breve. "Está disponível e será castigado. Tem de saber que é um exemplo como jogador do Sporting. Ele já foi castigado, por isso não há problema", disse.



Já sobre as recentes declarações de Varandas, após o clássico de sábado passado, no Dragão (derrota por 2-1), que pediu um árbitro com coragem para a final da Taça de Portugal, o técnico revelou confiança na federação. "Todos têm de ter coragem porque é um trabalho difícil. As equipas da final são boas e os árbitros terão de ser bons. Acredito que a federação vai tratar disso."



Em relação ao favoritismo, o holandês considera que a balança está equilibrada. "Ambas as equipas têm uma semana de descanso após o último jogo. Estão todos em forma. Para nós é muito importante ganhar", disse.