Marcel Keizer: "Foi uma das melhores exibições da minha equipa"

No final do encontro com o Feirense, Keizer mostrou-se satisfeito com a exibição do Sporting, considerando-a "das melhores da equipa".

"Penso que foi um resultado justo. Foi uma das melhores exibições que vi da minha equipa desde que estou aqui. Benfica? É um jogo que os treinadores, os jogadores e os adeptos adoram. Estamos todos ansiosos por esse jogo, mas primeiro temos o Moreirense", começou por dizer o holandês, salientando as dificuldades do mês de janeiro, dado o elevado número de jogos.

"É difícil, especialmente para os jogadores. Ainda por cima hoje marcámos tarde, não foi possível ferir muito. Vamos ter de ver como estão os jogadores, se calhar chamar outros, vamos ver", concluiu.