Marcel Keizer: "Não estou preparado para perder Acuña"

Marcel Keizer, técnico leonino, admitiu esta terça-feira, não desejar perder Marcos Acuna, titular do onze leonino que pode estar de saída face ao interesse do Zenit. O holandês considera que o calendário devia permitir maior descanso.

"Não estou preparado para perder Acuña. Mas não posso falar disso, pois sei que estamos no período de mercado.

Gosto dele como jogador e espero que fique no Sporting", sublinhou o técnico, em Alcochete, durante o lançamento do jogo frente ao Feirense, agendado para esta quarta-feira, inserido na discussão da Taça de Portugal.

O responsável preferiu ainda não comentar a contratação de Idrissa Doumbia, médio que já chegou a Lisboa para o "leão".

Sobre o oponente, Keizer, que cumpre hoje 50 anos, considera uma equipa compacta. "Tem avançados rápidos e qualidade organizativa, além de fazer um "pressing alto". Mas nada me assusta ...", referiu,

Por outro lado, revelou a ausência de Bruno Gaspar devido a lesão e preferia ter mais dias de descanso nesta fase competitiva.

"Temos muitos jogos nesta fase. Para os para os jogadores é bom competir, mas também pode ser demais. Até agora está tudo bem, mas temos de ver quem está disponível jogo a jogo. É muito. Depois deste encontro temos apenas dois dias de descanso antes de jogarmos outra vez em casa. É exequível, mas era melhor para a qualidade do futebol se tivéssemos mais tempo de descanso", sublinhou.